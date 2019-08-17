Siyah dolar operasyonu
İSTANBUL’da aralarında bağlantı bulunan iki uyuşturucu imalathanesine düzenlenen baskında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018 yılında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen H.C.’yi takibe aldı. Şüphelinin Tuzla’da bir depoda uyuşturucu hap imal ettiğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. H.C.’nin gözaltına alındığı depoda, 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal, iki adet tabanca ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen 30 kilo kimyasalla yaklaşık 30 ton uyuşturucu madde elde edildiği belirlendi.
H.C.’nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik araştırmalarına devam eden Jandarma ekipleri, S.Ç.’yi de takibe aldı. S.Ç.’nin sık sık yanında bulunan yabancı uyruklu bir kişiyle Tuzla’da bulunan bir apartmana giriş yaptığı belirlendi. Adrese baskın düzenleyen jandarma, 11 kilo uyuşturucu hap, 120 gram eroin, bir adet hap baskı makinesi, bir adet gıda karıştırıcı mikser, iki adet hassas terazi ile 1390 adet sahte 100 ABD doları ele geçirdi.
sahte çıktı
Siyah dolar özellikle uluslararası suç çeteleri tarafından kullanılıyor. Gerçek ABD Doları özel bir boya ile siyaha boyanıyor. Daha sonra para kaçakçılığı gerçekleştiriliyor. Dolarlar özel bir solüsyon ile yıkandıktan sonra orijinal haline dönüyor. Ancak şüpheli S.Ç.’nin evinde ele geçirilen siyah dolarların sahte olduğu belirlendi. S.Ç.’nin paraları dolandıracakları kişiye, ‘özel olarak boyanmış ABD Doları’ olarak gösterip sattığı tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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