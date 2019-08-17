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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siyah dolar operasyonu

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Siyah dolar operasyonu

İSTANBUL’da aralarında bağlantı bulunan iki uyuşturucu imalathanesine düzenlenen baskında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018 yılında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen H.C.’yi takibe aldı. Şüphelinin Tuzla’da bir depoda uyuşturucu hap imal ettiğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. H.C.’nin gözaltına alındığı depoda, 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal, iki adet tabanca ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen 30 kilo kimyasalla yaklaşık 30 ton uyuşturucu madde elde edildiği belirlendi.

Siyah dolar operasyonu

H.C.’nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik araştırmalarına devam eden Jandarma ekipleri, S.Ç.’yi de takibe aldı. S.Ç.’nin sık sık yanında bulunan yabancı uyruklu bir kişiyle Tuzla’da bulunan bir apartmana giriş yaptığı belirlendi. Adrese baskın düzenleyen jandarma, 11 kilo uyuşturucu hap, 120 gram eroin, bir adet hap baskı makinesi, bir adet gıda karıştırıcı mikser, iki adet hassas terazi ile 1390 adet sahte 100 ABD doları ele geçirdi.
sahte çıktı

Siyah dolar özellikle uluslararası suç çeteleri tarafından kullanılıyor. Gerçek ABD Doları özel bir boya ile siyaha boyanıyor. Daha sonra para kaçakçılığı gerçekleştiriliyor. Dolarlar özel bir solüsyon ile yıkandıktan sonra orijinal haline dönüyor. Ancak şüpheli S.Ç.’nin evinde ele geçirilen siyah dolarların sahte olduğu belirlendi. S.Ç.’nin paraları dolandıracakları kişiye, ‘özel olarak boyanmış ABD Doları’ olarak gösterip sattığı tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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