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    Siviller dönüyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    19.03.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin merkezini ele geçirmesinin ardından bir yandan güvenlik ve temizlik çalışmaları devam ederken, diğer yandan merkezden kaçan siviller geri dönmeye başladı. Bölgeden gelen bilgilerde, terör örgütü PYD/PKK’nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı sivillerin ilçe merkezine dönmek için yola çıktıkları belirtiliyor.

    TSK ve ÖSO uzmanları, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirirken sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösteriliyor. Sivillerin riskli bölgelerden uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.

    Siviller dönüyor

    Binaları tek tek arayan güvenlik güçleri, teröristlerin sivillerin arasına girme ihtimaline karşı da önlem alıyor. Zırhlı iş makinelerinin de katıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen EYP’ler, kontrollü olarak imha ediliyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin binalara çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, bu nedenle çalışmaların bir süre devam edeceğini ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , suriye , afrin , gündem
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