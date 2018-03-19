Siviller dönüyor

TSK ve ÖSO uzmanları, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirirken sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösteriliyor. Sivillerin riskli bölgelerden uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.

Binaları tek tek arayan güvenlik güçleri, teröristlerin sivillerin arasına girme ihtimaline karşı da önlem alıyor. Zırhlı iş makinelerinin de katıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen EYP’ler, kontrollü olarak imha ediliyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin binalara çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, bu nedenle çalışmaların bir süre devam edeceğini ifade etti.



