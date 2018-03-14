Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Sivile yargı zırhı' AYM önünde

    'Sivile yargı zırhı' AYM önünde

    ANKARA
    14.03.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ‘15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık’ getiren düzenlemenin iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu düzenleme hukuk devletlerinde kabul edilemez” dedi. 

    Etiketler: AYM , CHP , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri