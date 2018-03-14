'Sivile yargı zırhı' AYM önünde

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ‘15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık’ getiren düzenlemenin iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu düzenleme hukuk devletlerinde kabul edilemez” dedi.