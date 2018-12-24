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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.12.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Sivilce için ilaç içti, neredeyse canından oluyordu!

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Sivilce için ilaç içti, neredeyse canından oluyordu!

Denizli'de 25 yaşındaki Fatma Özen sivilcelerinden kurtulmak için eczaneden aldığı ilacı 3 ay aralıksız kullanınca, karaciğer yetmezliği yaşadı. Genç kız, babasından nakille hayata tutundu.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu 25 yaşındaki Fatma Özen, ailesiyle birlikte Denizli'de yaşıyordu. Yüzünde çıkan sivilcelerden rahatsız olan Fatma Özen, doktorun verdiği jeli kullandı ama sorununa çare bulamayınca eczaneye giderek sivilce ilacı aldı.

Sabah Gazetesi'nden Didem Seymen'in haberine göre 3 ay boyunca ilaçları kullanan genç kız, mide bulantısı, iştahsızlık, baş dönmesi, halsizlik şikâyetleri yaşamaya başladı. Gözlerinde de sararma başlayınca hastaneye gitti.  İlk tetkiklerde kullandığı ilaçlara bağlı olarak toksik hepatit geçirdiği belirlenen Özen, 50 gün hastane yatarak tedavi gördü.

Doktorlar, yoğun ilaç tedavisine rağmen karaciğer değerleri normal seviyeye düşmeyen genç kızın karaciğer nakil ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Fatma Özen, Özel bir hastanede Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akyıldız ile temasa geçti.

İstanbul'da yapılan tetkiklerden sonra Fatma Özen'e babası Mevlüt Özen'in karaciğer verebileceği belirlendi. Prof. Dr. Polat ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla Mevlüt Özen'in karaciğerinden alınan bir parça kızına başarıyla nakledildi.

Sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybeden Fatma Özen'in nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Polat, sivilce tedavilerinin bilinçsiz yapıldığında çok kötü sonuçlara yol açabildiğini vurgulayarak, "Fatma bir hafta kullanması gereken ilacı aralıksız 3 ay kullanınca karaciğer yetmezliği yaşadı" dedi.

 

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