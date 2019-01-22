‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi
Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin davada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. FETÖ’nün ‘sivil generalleri’ denilen ‘sivil imamlar’ Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile 16 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasında savcılık 713 sayfalık mütalaasını açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve hain darbe teşebbüsü olarak nitelendirildi. 475 sanıklı davada toplam 396 sanık hakkında ceza istendi.
KASIM 2015’TE GÖREVLENDİRİLDİLER: 1 Kasım 2015 seçimi sonrasında, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurarak darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri belirtildi.
ÖKSÜZ 12 KEZ ANKARA’YA GELDİ: Adil Öksüz’ün kullandığı 34 SIR 49 plakalı araç ile 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihlerinde 12 kez Ankara’ya gelerek darbe toplantıları düzenlediği ifade edildi.
DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTILAR: 20-25 Haziran 2016’da Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz’ın birlikte ABD’de oldukları belirtilerek, “Örgüt lideri Fetullah Gülen ile durum değerlendirmesi yaptıkları anlaşılmıştır” denildi.
143. FİLO’DA KONUŞLANDILAR: 15 Temmuz günü hava sıcaklığı bahane edilerek, bayrak töreninin erkene çekildiği, örgüt mensubu olmayan askerlerin evlerine gönderildiği anlatıldı. Mütalaada, Kemal Batmaz (Hava Kuvvetleri İmamı), Nurettin Oruç (Jandarma İmamı), Hakan Çiçek (Deniz Kuvvetleri İmamı), Adil Öksüz (TSK İmamı) ve Harun Biniş’in, Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekât Komutanı Ahmet Özçetin’in emirleri dahilinde darbe teşebbüsü başlamadan önce gizlice Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne girdiği belirtildi.
KASTEN ÖLDÜRME: Batmaz, Oruç, Biniş ve Çiçek’e “Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 77 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili “kasten öldürme” suçlarından 79’ar kez müebbet hapis talep edildi. Ayrıca sanıkların, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin derdest edilmesiyle ilgili “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve 206 mağdur için “kasten öldürmeye teşebbüs”ten de hapisleri istendi.
ASKER YÖNETİCİLERE DE 79’AR KEZ MÜEBBET: FETÖ imamlarıyla birlikte, aralarında darbeci eski orgeneral Akın Öztürk’ün damadı olan ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, FETÖ’cü pilotlara bombalama talimatı veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun dahil 16 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.
71 SANIĞA BERAAT: Savcı Adem Gümüş mütalaasında, davanın bir numaralı sanığı elebaşı Fetullah Gülen ile TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte 6 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcı ayrıca 71 sanık için de beraat talep etti.
Bombacı pilotlar: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı önü, TBMM ve Özel Harekât Başkanlığı’nı bombalamakla suçlanan pilotlar Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Hüseyin Türk’e 79’ar, Müslüm Macit’e 16’şar, Uğur Uzunoğlu’na 45’er, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’a 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
ANLIK GÖRÜŞME YAPMIŞLAR
MÜTALAADA saat saat darbenin gelişimine de yer verildi. İddianameden farklı olarak Öksüz, Batmaz, Oruç ve Biniş ile darbe yöneticisi generallerle Akıncı Üssü’nde bulunan Hakan Çiçek’in, kullandığı +18624000371 numaralı GSM hattı üzerinden saat 20.49.28’de arama yaptığı belirtildi. Çiçek’in rehberinde ‘Eczacı Abdi’ olarak kaydettiği ve ABD’de Gülen’in yanında bulunan örgüt yöneticisi Abdullah Bayram’a mesaj atarak Gülen ile anlık olarak görüşme istediği belirtildi.
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