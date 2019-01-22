‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi
GeriGündem ‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Sivil imam’lara 79’ar müebbet talebi

Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin davada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. FETÖ’nün ‘sivil generalleri’ denilen ‘sivil imamlar’ Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile 16 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasında savcılık 713 sayfalık mütalaasını açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve hain darbe teşebbüsü olarak nitelendirildi. 475 sanıklı davada toplam 396 sanık hakkında ceza istendi.

KASIM 2015’TE GÖREVLENDİRİLDİLER: 1 Kasım 2015 seçimi sonrasında, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurarak darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri belirtildi.

ÖKSÜZ 12 KEZ ANKARA’YA GELDİ: Adil Öksüz’ün kullandığı 34 SIR 49 plakalı araç ile 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihlerinde 12 kez Ankara’ya gelerek darbe toplantıları düzenlediği ifade edildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTILAR: 20-25 Haziran 2016’da Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz’ın birlikte ABD’de oldukları belirtilerek, “Örgüt lideri Fetullah Gülen ile durum değerlendirmesi yaptıkları anlaşılmıştır” denildi.

143. FİLO’DA KONUŞLANDILAR: 15 Temmuz günü hava sıcaklığı bahane edilerek, bayrak töreninin erkene çekildiği, örgüt mensubu olmayan askerlerin evlerine gönderildiği anlatıldı. Mütalaada, Kemal Batmaz (Hava Kuvvetleri İmamı), Nurettin Oruç (Jandarma İmamı), Hakan Çiçek (Deniz Kuvvetleri İmamı), Adil Öksüz (TSK İmamı) ve Harun Biniş’in, Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekât Komutanı Ahmet Özçetin’in emirleri dahilinde darbe teşebbüsü başlamadan önce gizlice Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne girdiği belirtildi.

KASTEN ÖLDÜRME: Batmaz, Oruç, Biniş ve Çiçek’e “Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 77 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili “kasten öldürme” suçlarından 79’ar kez müebbet hapis talep edildi. Ayrıca sanıkların, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin derdest edilmesiyle ilgili “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve 206 mağdur için “kasten öldürmeye teşebbüs”ten de hapisleri istendi.

ASKER YÖNETİCİLERE DE 79’AR KEZ MÜEBBET: FETÖ imamlarıyla birlikte, aralarında darbeci eski orgeneral Akın Öztürk’ün damadı olan ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, FETÖ’cü pilotlara bombalama talimatı veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun dahil 16 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

71 SANIĞA BERAAT: Savcı Adem Gümüş mütalaasında, davanın bir numaralı sanığı elebaşı Fetullah Gülen ile TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte 6 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcı ayrıca 71 sanık için de beraat talep etti.

Bombacı pilotlar: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı önü, TBMM ve Özel Harekât Başkanlığı’nı bombalamakla suçlanan pilotlar Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Hüseyin Türk’e 79’ar, Müslüm Macit’e 16’şar, Uğur Uzunoğlu’na 45’er, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’a 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

ANLIK GÖRÜŞME YAPMIŞLAR

MÜTALAADA saat saat darbenin gelişimine de yer verildi. İddianameden farklı olarak Öksüz, Batmaz, Oruç ve Biniş ile darbe yöneticisi generallerle Akıncı Üssü’nde bulunan Hakan Çiçek’in, kullandığı +18624000371 numaralı GSM hattı üzerinden saat 20.49.28’de arama yaptığı belirtildi. Çiçek’in rehberinde ‘Eczacı Abdi’ olarak kaydettiği ve ABD’de Gülen’in yanında bulunan örgüt yöneticisi Abdullah Bayram’a mesaj atarak Gülen ile anlık olarak görüşme istediği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kılıçdaroğlu ve Akşener buluştu: İttifakta sorunlar aşıldı

Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere yağış uyarısı

'Yasak aşk' şüphesi çıldırttı! Yalan ihbarda bulunup önlerini kesti ve...

'Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir'