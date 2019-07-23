Sivil hava ulaştırma işletmeciliği nedir? Sivil hava ulaştırma işletmeciliği taban puanları
ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen iki yıllık bölümlerden biri de sivil hava ulaştırma işletmeciliği oldu. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümün taban puanlarını ve başarı sırasını merak eden üniversiteli adayları, bölüme dair detayları araştırıyor. İşte, Sivil hava ulaştırma işletmeciliği taban puanları...
Sivil hava ulaştırma işletmeciliği, 2019 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, yoğun şekilde sorgulanan bölümler arasında yer almaya başladı. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünün iş imkanları ve diğer detayları, söz konusu bölümde eğitim almak isteyen gençler tarafından sorgulanıyor. İşte, sivil hava ulaştırma işletmeciliği hakkında tüm detaylar...
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmek amacı ile önlisans eğitimi vermektedir. Havayolu ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren bölümde işletme dersleri ve temel havacılık dersleri eş güdümlü verilmektedir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programının amacı hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek; sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Sivil hava ulaştırma işletmecisi, sektörde harekat (operasyon) ve ramp bölümünde çalışabildiği gibi yolcuya hizmet veren, yolcu ile birebir iletişimde bulunulan yolcu hizmetleri bölümünde de çeşitli birimlerde görev alabilir (lost&found, check-in, boarding vb).
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunu öğrenciler, dilerlerse dikey geçiş sınavı ile eğitimlerini çeşitli bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimine tamamalayabilir ya da ön lisans mezzuniyetleri sonrasında havayolu sektöründe veya işletmecilik alanlarında özel ve kamu kurumlarında çalışabilirler.
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