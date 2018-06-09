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    Siverek’te termometreler 50 dereceyi gösterdi

    İHA
    09.06.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar, termometrelerde 50 dereceyi gösterdi.

    İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan termometrede 50 derece sıcaklığı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. İlçede bunaltıcı sıcaklar özelikle oruç tutan vatandaşları zorlarken, vatandaşlarda serinlemek için ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

    Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.

    Etiketler: Şanlıurfa , Siverek , termometre , sıcaklık , son dakika , haberler
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