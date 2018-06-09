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    Siverek'te kız kaçırma kavgası: 1 ölü

    DHA-İHA
    09.06.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma davasından dolayı akşam saatlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve kavgada silahların kullanılması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

    Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Lale’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

    Güvenlik güçlerinin yeni bir kavganın yaşanmaması için hastane çevresinde ve kavgalı ailelerin yaşadığı kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

    Siverekte kız kaçırma kavgası: 1 ölü

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

     

    Etiketler: kavga , son dakika , haberler
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