Siverek'te kız kaçırma kavgası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma davasından dolayı akşam saatlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve kavgada silahların kullanılması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Lale’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin yeni bir kavganın yaşanmaması için hastane çevresinde ve kavgalı ailelerin yaşadığı kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.