Siverek'te kaçak mobil trafo ele geçirildi
ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesinde, 50 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kaçak mobil trafo ele geçirildi.
DEDAŞ ekibinin yaptığı denetimlerde Siverek’in Turna Mahallesi’nde mısır tarlasının sulamasında kaçak mobil trafo kullanıldığı belirlendi. Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından avukatlar tarafından savcılığa başvurarak el koyma kararı çıkardı.
Kararın ardından jandarmalar eşliğinde trafonun bulunduğu mahalleye giden ekipler, bir traktörün römorkuna yerleştirilerek mobilize edilmiş kaçak trafoya el koydu. Tarlanın üzerinden geçen enerji nakil hattına kanca atılarak bağlanan kaçak trafo, bağlantısı kesildikten sonra söküldü. Mobil trafo kullanıcıları hakkında da yasal ve idari işlem başlatıldı.
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