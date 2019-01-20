Sivastopol neresi? Sivastopol savaşı ne zaman yapıldı?
Sivastopol, Osmanlı Devleti döneminde Akyar olarak bilinen Karadeniz kıyısındaki kenttir. Rusya toprakları içerisinde yer alan Sivastopol, coğrafi konumu nedeniyle birçok kez liman olmuştur. Sivastopol iki kez kuşatılmış ve büyük savaşlar görmüştür. İşte, Sivastopol savaşı ve kentin bölgedeki konumu hakkında bazı bilgiler
Sivastopol, Rusya'da Kırım yarımadasında Karadeniz kıyısında bulunan bir liman kentidir. Nüfusu 400 bin civarındadır.
Coğrafi konumu sayesinde, stratejik bir liman olmuştur. Sovyet Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz Filosunun deniz üssüydü.
Günümüzde, Ukrayna Deniz Kuvvetleri ve Rusya Deniz Kuvvetleri tarafından ortak kullanılmaktadır.
Şehir ayrıca popüler bir deniz sayfiye yeridir. Özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu vatandaşlarının uğrak yaz tatil yeridir.
Sivastopol Kent Konseyi 7 Mart 2014 tarihinde toplanarak Rusya'ya bağlanma kararı almıştır. Yevromaydan nedeniyle alınan bu karar referandum ile halk tarafından kabul edilmiş ve Sivastopol resmen Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanmıştır.
1. SİVASTOPOL KUŞATMASI
Sivastopol Kuşatması, Kırım Savaşı sırasında 17 Ekim 1854 - 11 Eylül 1855 tarihleri arasında Birleşik Krallık ve Fransa kuvvetlerinin, Osmanlı ve Sardinya'nın da aktif desteğiyle, Sivastopol'daki Rusya İmparatorluk Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdikleri muharebedir.
2. SİVASTOPOL KUŞATMASI
Sivastopol Kuşatması, II. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde Sivastopol'un Alman güçlerince kuşatılmasıdır.
Sovyet kontrolündeki şehre Alman - İtalyan ve Rumen birlikleri taarruz etmiştir. Şehir, Kırım Yarımadası'nın girişi konumundaydı. 22 Haziran 1941 tarihinde başlayan Barbarossa Harekatı ile Alman güçleri, Batı SSCB'nin büyük kısmını ele geçirmişti. Aynı yılın sonbaharında, Mihver güçleri Kırım bölgesine ulaştı ve istilaya başladı. Aslında Mihver güçleri, Sovyet Rusya içinde birçok bölgeye taarruz etmişti. Kasım 1941'e kadar yapılan saldırılar, şehrin güvenliğini sağlama amacındaydı. Ana taarruz Kasım ayının sonunda olacaktı, fakat sağanak yağışlar sebebiyle 17 Aralık'a kadar gecikti. Alman güçleri, Erich von Manstein'in komutasında iken şehri ele geçirecek güçte değildi. Bu süreçte Sovyet güçleri, denizden çıkarmayı önlemek amacıyla Kerç Boğazı'nda önlem aldı.
1942'in yaz aylarına kadar kuşatma devam etti. Yaz olunca Sovyet güçlerinin etrafı sarıldı, havada ve denizde Alman üstünlüğü kuruldu. 2 Haziran 1942 tarihinde Störfang (Türkçesi: Mersin Balığını yakala) kod adındaki Alman operasyonu başlamıştır. Bundan itibaren bölgedeki Rus ordusu ve donanması şiddetli Luftwaffe akınlarına maruz kalmıştır. Alman hava güçleri (Luftwaffe), kuşatma için hayatî önem taşımaktaydı. Alman topçusunun yetersizliği, bu sayede kapatılmıştır. Sonuç olarak 4 Temmuz 1942 tarihinde arta kalan Sovyet güçleri ve liman teslim olmuştur. İki taraf da kuşatmada ağır zayiat vermiştir.
Bölgedeki Sovyet gücünün sindirilmesi, Mavi Durumu desteklemiştir ve Kafkasya'da Alman ilerleyişi hızlanmıştır.
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