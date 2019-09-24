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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Sivas'taki kazada ölen baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

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SİVAS Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yoldan dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve Yunus Emre (6 aylık) Kars Sarıkamış’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas’ın Şarkışla ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı’ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yüksekliktenÿuçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Sivastaki kazada ölen baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

Baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç’un cansız bedenleri ise otopsi için morga kondu. Adli Tıp Kurumunda işlemlerin tamamlanmasının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Kars’ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Sivastaki kazada ölen baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

6 AYLIK YUNUS EMRE, BABASIYLA AYNI TABUTA KONULDU

Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde çalışan baba Hakan Umuç ile çocukları için Kars’ın Sarıkamış İlçesi Merkez Camii’nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. 6 aylık Yunus Emre babası Hakan Umuç’la aynı tabuta konuldu. Umuç ailesi ve yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da katıldığı cenazede Yavuz Selim ve Yusuf Kenan’ın Gazipaşa İlköğretim Okulu’ndaki sınıf arkadaşları da yer aldı. Ellerinde ölen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Sivastaki kazada ölen baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve 3 oğlu Sarıkamış Asri Mezarlığı’nda yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu arada kazada yaralanan anne Aysun Umuç ile diğer yaralıların Sivas Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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