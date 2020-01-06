Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü için kaymakamlıktan son dakika kar tatili açıklaması
İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini arttırmasından dolayı, Sivas'ta yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, kentte ikamet eden öğrenci ve veliler yarın eğitim ve öğretime ara verilip verilmediğini sorguluyor. Gözler yetkililerin açıklamasına çevrilmişken, kaymakamlıktan yapılan son dakika kar tatili duyurusu geldi. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? İşte, 7 Ocak Salı Sivas kar tatili haberleri.
Yarın Sivas'ta okullar tatil mi sorusu, kar yağışının yoğun yaşandığı Sivas'ta en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Eğitim ve öğretimin 7 Ocak'ta Sivas'ta devam edip etmediğini öğrenmek isteyen öğrenciler, özellikle akşam saatlerinde tatil beklentisini arttırdı. İşte, son dakika Sivas kar tatili haberleri ve kaymakamlıktan yapılan o açıklama...
SİVAS'IN BİR İLÇESİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
SİVAS'TA ULAŞIMDA AKSAMALAR OLDU
Sivas-Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Keçili köyü yol ayrımında kar sürgünü yaşandı. Sürgünün yola taşıdığı kar ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 3 çekici yoldan çıktı. Bazı çekiciler bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı. Devam eden sürgün nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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