Sivas’ta, Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtü ile kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile de görüntülendi.



