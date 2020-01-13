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DHA-Hüsnü Ümit AVCI
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Sivas’ta, Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu

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Sivas’ta, Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu

SİVAS’ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kent yakınlarındaki Serpincik Göleti’nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtü ile kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile de görüntülendi.

Sivas’ta, Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu


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