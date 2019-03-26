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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)
26.03.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Sivas'ta şehrin en işlek caddesinde büyük panik

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Sivas'ta iki kişi arasında cadde ortasında başlayan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri üzerinde meydana gelen olay sırasında panik yaşandı.

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  • Sivasta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga
  • Sivasta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga
  • Sivasta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga
  • Sivasta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 14.00 sıralarında kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Fazlı E. (49) ile Özkan K. (35) arasında kavga çıktı. Bıçak ve silahların çekildiği kavgada Fazlı E. üzerindeki tabanca ile ateş açtı. Bıçakla ilk anda boynundan yaralanan Fazlı E.'nin açtığı ateş sonucu Özkan K. ile, o sırada kaldırımdan geçmekte olan ve seken kurşunların isabet ettiği Soner Y. (22), Murat E.(49) ve Şahin K. (69) ve Hüseyin A.(49) bacaklarından yaralandı.

Sivasta şehrin en işlek caddesinde büyük panik
Olaya ilk müdahaleyi bu sırada çevrede bulunan polis memurları ile bankada bulunun bir uzman çavuş yaptı. Silah sesleri ile panik yaşanan cadde üzerinde çok sayıda kişi toplandı. Olay yerine çağrılan 3 ayrı ambulansa alınan yaralılar, kent merkezinde bulunan Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sırasında bıçakla boynundan yaralanan Fazlı E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri caddeyi dolduran kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivasta şehrin en işlek caddesinde büyük panik

 

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