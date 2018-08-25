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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriSivas'ta orman yangını: 7 heltarlık alan kül oldu
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İHA
25.08.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Sivas'ta orman yangını: 7 heltarlık alan kül oldu

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde ormanlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın kısmen kontrol altına alınırken çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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  • Sivasta orman yangını... Rüzgarın etkisiyle büyüyor
  • Sivasta orman yangını... Rüzgarın etkisiyle büyüyor
  • Sivasta orman yangını... Rüzgarın etkisiyle büyüyor
  • Sivasta orman yangını... Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın saat 17.30 sıralarında Ortaseki köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Suşehri ve Koyulhisar Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken bölgenin engebeli arazisi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevlerin ormanlık alanı sarması nedeniyle çevre ilçelerden ve Tokat'tan da takviye ekipler geldi. Koyulhisar Belediyesi iş makineleriyle itfaiye ekiplerinin olay yerine rahat ulaşması için yol açtı.

YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRMEDİ

Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaya yangın etkisini artırırken D-100 karayolu dumanla kaplandı. Suşehri ilçe girişinde bekleyen polis ekipleri Erzincan- Tokat yolunu kullanan sürücüleri yangın nedeniyle uyardı. Rüzgarın etkisiyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekerken yangın herhangi bir eve ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirterek,"Hem Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü, bizim itfaiye ekiplerimiz, aynı zamanda iş makinelerimizle müdahalenin daha kolay olması için çalışıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Sağolsun köylü vatandaşlarımız müdahale etti. İlçelerden gelen vatandaşlarımız müdahale etti. Şuanda da yangın kontrol altına alındı. Ne kadar alanın zarar gördüğünü gündüz gözüyle bakacağız." dedi.

"KASIT VAR MI ARAŞTIRILACAK"

Giresun Orman İşletme Müdürü Mustafa Özkaya ise 13 arazöz ile yangına müdahale ettiklerini ifade ederek,"Bunun yanında 2 adet dozer ve greyder bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almış durumdayız. Ekiplerimiz çok ciddi bir gayret sonucu yangın kontrol altına aldı. Ancak kontrol altın alınan alan içerisinde örtü ve tepe şeklinde yangın devam etmekte inşallah sabaha kadar yangını söndürmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da soğutma çalışması yapacağız. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alan zarar gördü. Yarın teknik çalışma yapacağız. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bilgimiz olacak. Güvenlik görevlileri de bir kasıt var mı onun araştırmasına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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