Sivas'ta öğrenciye FETÖ gözaltısı
Sivas'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ş.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli Ş.Ö, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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