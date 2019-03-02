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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİVAS (İHA)
02.03.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Sivas'ta inanılmaz tepe! Deliğin içinde bir tünel var ve...

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Sivas'ta inanılmaz tepe! Deliğin içinde bir tünel var ve...

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Delik Tepe Höyüğü ve adını aldığı höyüğün tepesindeki insan yapımı tünel gizemini koruyor

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  • Sivastaki Delik Tepe gizemini koruyor
  • Sivastaki Delik Tepe gizemini koruyor
  • Sivastaki Delik Tepe gizemini koruyor
  • Sivastaki Delik Tepe gizemini koruyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Delik Tepe Höyüğü ve adını aldığı höyüğün tepesindeki insan yapımı tünel gizemini koruyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü yakınlarında bulunan ve Delik Tepe olarak bilinen tünel görenlerin dikkatini çekiyor. Büyük bir höyüğün üzerinde bulunan ve uzaktan bakılınca delik şeklinde gözüken tünel bilinmeyenleri ile merak konusu. Yaklaşık 20 dakikalık bir tırmanışın ardından tünelin girişine ulaşılıyor. İnsan yapımı olan tünelin tarihin hangi döneminde ve kimler tarafından açıldığı bilinmiyor. 30 derece eğimle açılan tünel 152 basamaktan oluşuyor. Tünelin kalan kısmı ise toprak ve kayalarla kapanmış durumda. Tünelin sadece 34 metre derinlik ve 55 metre uzunluğuna kadar ulaşılabiliyor. Tünelin kalanında ne olduğu ise bilinmiyor. Tünelin gizli bir geçit olduğu, höyüğün içinde bulunan bir yer altı şehrine açıldığı gibi rivayetler var.

"ERMENİ KÖYÜ"

Durulmuş köyü sakinlerinden Bülent Özkan (60), tünelde ilerlenemediğini belirtip "Tekirdağ’da yaşıyorum. Bu köye 5-6 ay önce geldim. Buraya geldikten sonra delik tepenin ve delik tepenin karşısında bulunan Kalem köy diye bir yerler var. Buralar köyde konuştuğum yaşlı adamların anlattığı bilgiye göre, Ermenilerden kalma bir köy ve hatta bizim köyün isme Gevre daha sonra değiştirilmiş Durulmuş köyü olmuş. Bu Gevre de Ermenilerden kalma bir köy olduğu için ismi Ermeni bir köyü. Ben geldikten sonra Delik Tepe'ye çıktım baktım. Yüksek bir tepe. Tepenin tam üstünde büyük bir girişi var ama yağmurdan dolayı topraklar falan gelmiş, merdivenler kapanmış. Aşağı inilmiyor. 10-15 merdiven inebildik. Daha sonrasına inemedik.”dedi.

 "GİZLİ BİR GEÇİT OLABİLİR"

Özkan, Delik Tepe tünelinin başka bir yerleşim yerine açılan gizli bir geçit olabileceğini belirtip, "İçine bir taş attık. Taş belki de 10-15 saniye gittikten sonra cup diye bir ses geliyor. Demek ki oranın dibinde bir su var. Delik tepenin öbür tarafında da mağaralar var. İnsanlar burada yaşamış. Kalem köye gittik orada da kilise falan var. Yıkılmış belirtileri de var onların. Kalem köydeki mağaralarla Delik Tepedeki mağaralar birbirine karşılıklı bakıyor. Orada insanların yaşantısının olduğu belli. Büyük bir ihtimalle o suyun karşı Kalem köye bağlantısı var. Herhalde orası büyük bir tüneldi. Oradan geçmelerini sağlıyorlardı. Zamanla orası demek ki su doldu ama büyük bir ihtimalle orası bir tünel. Tabi ki çok ilginç bir yer. Görüntüsü de çok güzel bir yer. Araştırılıp tarihçesinin öğrenilmesi lazım" şeklinde konuştu.

 

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