Sivas'ta iftara kaç saat kaldı? İşte tüm illerin iftar vakti
Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Sivas’ta bulunan vatandaşların da iftar saati merakı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas'ın 29 günlük sahur ve iftar saatini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Bölgenin merkezinde veya ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, 2019 imsakiye tablosundan sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Peki, Sivas'ta iftara kaç saat kaldı? İşte tüm illerin iftar vakti
Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Sivas'taki vatandaşlar, Ramazan’ın dördüncü gününde ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre, Sivas'ta dördüncü gün iftarı saat 19.40'ta yapılacak. Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Sivas'ta ve diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2019 Sivas Ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar vakti…
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|03:38
|19:40
|21:12
|5
|10.05.2019
|03:36
|19:41
|21:14
|6
|11.05.2019
|03:34
|19:42
|21:15
|7
|12.05.2019
|03:33
|19:43
|21:17
|8
|13.05.2019
|03:31
|19:44
|21:18
|9
|14.05.2019
|03:30
|19:45
|21:19
|10
|15.05.2019
|03:28
|19:46
|21:21
|11
|16.05.2019
|03:27
|19:47
|21:22
|12
|17.05.2019
|03:26
|19:48
|21:24
|13
|18.05.2019
|03:24
|19:48
|21:25
|14
|19.05.2019
|03:23
|19:49
|21:26
|15
|20.05.2019
|03:22
|19:50
|21:28
|16
|21.05.2019
|03:20
|19:51
|21:29
|17
|22.05.2019
|03:19
|19:52
|21:30
|18
|23.05.2019
|03:18
|19:53
|21:32
|19
|24.05.2019
|03:17
|19:54
|21:33
|20
|25.05.2019
|03:16
|19:55
|21:34
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