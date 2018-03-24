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    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke oldu

    Eraydın AYTEKİN/SİVAS (DHA)
    24.03.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta zaman zaman etkili olan fırtına, ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu. Sanayi sitesinde duvarın devrilmesi sonucu 4 araç zarar gördü. Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, iş yerine döndüğünde aracını hurdaya döndüğünü görünce şoke oldu. Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi.

    Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte yaklaşık 40-60 kilometre olan kuvvetli rüzgar ile yer yer saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen fırtına, kent genelinde etkili oldu.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduFırtına nedeniyle kent merkezindeki 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde Ömer Işık’a ait işyerinin çatı kısmındaki yan duvar devrildi. Park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüste hasar oluştu. araçlar, kullanılamaz hale geldi.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

    Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, iş yerine döndüğünde aracını hurdaya döndüğünü görünce şoke oldu.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduİş yeri arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştırdığı Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduDiğer araç sahipleri Mehmet Kırkaç ve Osman Karapolat da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatının yıkıldığını belirterek, araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İş yeri sahibi ile araç sahipleri arasında da tartışma yaşandı.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

    Öte yandan rüzgar kent genelinde de binalarda da hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi’nde henüz inşaat halindeki 5 katlı bir apartmanın çatı kaplama malzemeleri fırtınanın etkisiyle yerinden kalktı. Bu sırada çatıya çıkan işçilerin, kopmak üzere olan parçaları tutmaya çalıştıkları görüldü.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke olduMeteorolojiden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

    Sivas’ta fırtına duvar yıktı; araçlar hasar gördü. Otomobilini böyle görünce şoke oldu

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    Etiketler: NoMobil , hava durumu , gündem
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