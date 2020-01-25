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Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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SİVAS'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Araç içinde sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Teyfik Çiroğlu ise ağır yaralandı. 

Çiroğlu ve Sunal'ın sıkışan cansız bedenleri, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı. Yaralı Çiroğlu ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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