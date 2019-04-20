Sivas'ta eski polis memuruna FETÖ gözaltısı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mahrem yapılanma içinde hareket ettiği ileri sürülen, daha önce görevden ihraç edilen polis memuru C.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
C.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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