Sivas’ta doğdum Erzincan’da büyüdüm
Cumhur İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sivas’a gitti.
Sivas Belediyesi önünde karşılanan Yıldırım, makamında Başkan Hilmi Bilgin ile görüştü. Yıldırım’a ziyareti sırasında ‘Pamuk’ adı verilen yavru Kangal köpeği hediye edildi. Yıldırım, biberon ile süt içirdiği yavru köpek ile yakından ilgilendi. Çıkışta şunları söyledi: “Bayram, bayram tadında geçiyor. Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur, küçükler onları ziyarete gelir. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti. Onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Şimdi de memleketime geldim. Sivas’ta hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Ben Sivas topraklarında doğdum. Büyüdüğüm şehir Erzincan topraklarında, ikisi arasında 5 kilometre bir şose var.” Yıldırım, daha sonra Erzincan’ın Refahiye ilçesinde büyüdüğü Kayı köyüne gitti.
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