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DHA
09.12.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Divriği'de meydana geldi. Kazanın yolda ilerleyen 'plaser' denilen demir yolu iş makinesinin güzergah üzerindeki 52 nolu tünelde hurda ray toplayan iş makinesine çarpması sonucu oluştuğu öğrenildi.

Olayda, işçilerden Turan Tüzel (44) yaşamını yitirdi. Kazada Adem Kirmit, Cemal Bedir, Mustafa Çaylak, Adem İrem, Kemal Işıldak, Hasan Kılıç, Harun Reşit Türkoğlu ise yaralandı. Divriği Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, ilk müdahale sonrası Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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