Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.
Bir ticari taksiyi durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Taksi şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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