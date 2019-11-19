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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Yasin KIRAS/DHA
19.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Sivas'ta şaşkına çeviren görüntü! 'Çin Seddi' gibi...

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SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

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  • Sivasın Çin Seddi
  • Sivasın Çin Seddi
  • Sivasın Çin Seddi
  • Sivasın Çin Seddi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. 'Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. Meraklıların ilgisini çeken doğal Çin Seddi, drone ile havadan da görüntülendi. 

'DOĞAL BİR ÇİN SEDDİ'NE BENZİYOR'

Köyde yaşayan Metin Uçar uzun yıllardır kayalıkları bildiğini ve Çin Seddi'ne benzettiklerini belirterek, "Köyümüzün doğusundan 500 metre mesafeden kayalıklar başlıyor ve Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre kadar bir uzunluğu var. Bazı yerlerde bu kayalık batıyor ve çıkıyor. Yüksekliği 50-60 metre yüksekliğine ulaşıyor. Elle yapılmış değil ama doğal, mucizevi bir yapı. Çin Seddi'ne benziyor" dedi. 

Köy sakinlerinden Alparslan Bal ise "Bu Çin Seddi gibi görünen, kilometrelerce devam eden bir oluşum. Bunun özelliği iki tarafının da düz olması ve insan eliyle yapılmış gibi dümdüz duvar gibi gözükmesi. Yetkililerin bu yapının nasıl oluştuğunu araştırması gerektiğini düşünüyoruz. Çin Seddi insan eliyle yapılmış ama burası da doğal haliyle onu andırıyor. Buranın araştırılıp tarihe ışık tutulmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

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