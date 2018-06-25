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    Sivas seçim sonuçlarında oy dağılımı nasıl oldu? İşte Sivas seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Sivas seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Sivas'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Sivas seçim sonuçları.

    Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından Sivas'ta yaşayan vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu ve Sivas'ta hangi partinin daha çok oy aldığını merak ediyorlar. İşte, Sivas seçim sonuçları.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: SİVAS

    Toplam Sandık : 2.286
    Toplam Seçmen : 450.068
    Açılan Sandık : 2.282
    Açılan Sandık Oranı : % 99,83
    Kullanılan Oy : 403.480
    Geçerli Oy : 393.874
    Katılım Oranı : % 89,7

    Recep Tayyip Erdoğan : % 72,31 284.814
    Muharrem İnce : % 19,72 77.676
    Meral Akşener : % 6,12 24.116
    Temel Karamollaoğlu : % 1,38 5.419
    Selahattin Demirtaş : % 0,33 1.308
    Doğu Perinçek : % 0,14 541

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: SİVAS

    Toplam Sandık : 2.286
    Toplam Seçmen : 450.068
    Açılan Sandık : 2.282
    Açılan Sandık Oranı : % 99,83
    Kullanılan Oy : 403.529
    Geçerli Oy : 396.288
    Katılım Oranı : % 89,7

    CUMHUR İTTİFAKI : % 74,19 293.999
    AK PARTİ : % 54,84 217.307
    MHP : % 19,35 76.692
    MİLLET İTTİFAKI : % 23,74 94.094
    CHP : % 15,06 59.672
    İYİ PARTİ : % 6,9 27.351
    SAADET PARTİSİ : % 1,78 7.071
    HDP : % 1,71 6.778
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 612
    HÜDA PAR : % 0,14 535
    DİĞER : % 0 4

    SİVAS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: sivas oy dağılımı , secim2018 , son dakika , haberler
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