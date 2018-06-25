Sivas seçim sonuçlarında oy dağılımı nasıl oldu? İşte Sivas seçim sonuçları

Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından Sivas'ta yaşayan vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu ve Sivas'ta hangi partinin daha çok oy aldığını merak ediyorlar. İşte, Sivas seçim sonuçları.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: SİVAS
Toplam Sandık : 2.286
Toplam Seçmen : 450.068
Açılan Sandık : 2.282
Açılan Sandık Oranı : % 99,83
Kullanılan Oy : 403.480
Geçerli Oy : 393.874
Katılım Oranı : % 89,7
Recep Tayyip Erdoğan : % 72,31 284.814
Muharrem İnce : % 19,72 77.676
Meral Akşener : % 6,12 24.116
Temel Karamollaoğlu : % 1,38 5.419
Selahattin Demirtaş : % 0,33 1.308
Doğu Perinçek : % 0,14 541
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: SİVAS
Toplam Sandık : 2.286
Toplam Seçmen : 450.068
Açılan Sandık : 2.282
Açılan Sandık Oranı : % 99,83
Kullanılan Oy : 403.529
Geçerli Oy : 396.288
Katılım Oranı : % 89,7
CUMHUR İTTİFAKI : % 74,19 293.999
AK PARTİ : % 54,84 217.307
MHP : % 19,35 76.692
MİLLET İTTİFAKI : % 23,74 94.094
CHP : % 15,06 59.672
İYİ PARTİ : % 6,9 27.351
SAADET PARTİSİ : % 1,78 7.071
HDP : % 1,71 6.778
VATAN PARTİSİ : % 0,15 612
HÜDA PAR : % 0,14 535
DİĞER : % 0 4