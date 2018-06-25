Sivas seçim sonuçlarında oy dağılımı nasıl oldu? İşte Sivas seçim sonuçları

Sivas seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Sivas'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Sivas seçim sonuçları.

Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından Sivas'ta yaşayan vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu ve Sivas'ta hangi partinin daha çok oy aldığını merak ediyorlar. İşte, Sivas seçim sonuçları. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: SİVAS Toplam Sandık : 2.286

Toplam Seçmen : 450.068

Açılan Sandık : 2.282

Açılan Sandık Oranı : % 99,83

Kullanılan Oy : 403.480

Geçerli Oy : 393.874

Katılım Oranı : % 89,7 Recep Tayyip Erdoğan : % 72,31 284.814

Muharrem İnce : % 19,72 77.676

Meral Akşener : % 6,12 24.116

Temel Karamollaoğlu : % 1,38 5.419

Selahattin Demirtaş : % 0,33 1.308

Doğu Perinçek : % 0,14 541 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: SİVAS Toplam Sandık : 2.286

Toplam Seçmen : 450.068

Açılan Sandık : 2.282

Açılan Sandık Oranı : % 99,83

Kullanılan Oy : 403.529

Geçerli Oy : 396.288

Katılım Oranı : % 89,7 CUMHUR İTTİFAKI : % 74,19 293.999

AK PARTİ : % 54,84 217.307

MHP : % 19,35 76.692

MİLLET İTTİFAKI : % 23,74 94.094

CHP : % 15,06 59.672

İYİ PARTİ : % 6,9 27.351

SAADET PARTİSİ : % 1,78 7.071

HDP : % 1,71 6.778

VATAN PARTİSİ : % 0,15 612

HÜDA PAR : % 0,14 535

DİĞER : % 0 4 SİVAS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ