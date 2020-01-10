MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 5 gözaltı
GeriGündem Sivas merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 5 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Sivas merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 5 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanmasına' yönelik operasyon: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö, F.K, A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle