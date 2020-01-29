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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

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Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla daha önce haklarında adli işlem yapılan bazı şüphelilerin, daha sonra örgüt içerisinde bölge talebe mesulü, ev abisi, lise sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara, Edirne ve Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, astsubay H.K, er A.K. ve mali müşavir V.S. gözaltına alındı.
Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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