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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sivas Kongresi'nin 100’üncü yılı: "Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu"

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Sivas Kongresi'nin 100’üncü yılı: "Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında Sivas’ta, “Türkiye manda tartışmalarını Sivas’ta kapattı. Ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Siyaset başkadır, politik çıkar başkadır. Ülkenin ve milletin âli çıkarları başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınızda, kendinizi bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Kendi medeniyetinize ve tarihinize yabancılaştığınızda ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrudan milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgide bulabilirsiniz” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Sivas’ta düzenlenen törenlere katıldı. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Erdoğan, Şentop, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra müzeyi gezdi ve Sivas Kongresi’nin canlandırıldığı ‘Bir güz çiçeği hürriyeti’ gösterisini izledi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı da izledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Sivas Kongresinin 100’üncü yılı: Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu

CUMHURİYET’İN İLK MERKEZİ

“Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yâd ediyorum. Milli Mücadele’nin işaret fişeği burada atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Sivas, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in ilk merkezidir.

Sivas Kongresi deyince gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf var. O fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal ile birlikte kimler var? İstanbul temsilcisiyle buradaydı. Bursa buradaydı. Aydın, Manisa... Denizli, Afyon burada mıydı? Evet. Çorum’dan, Yozgat’tan, Kastamonu, Eskişehir, Erzincan, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Diyarbakır, Antep, Hakkâri, Samsun, Erzurum’dan gelen delegelerin hepsi buradaydı. Sivas’taki tarihi toplantıda doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatan temsil ediliyordu.

Sivas Kongresinin 100’üncü yılı: Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu

MANDA VE HİMAYE KABUL OLMAZ

Sivas Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir. Burada ‘manda ve himaye asla kabul olunamaz’ kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

HER ELİ KIRDIK, KIRACAĞIZ

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünde Sivas’tan bir kez daha haykırıyoruz, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz namusumuzdur, şerefimizdir. İşte kongre salonunda bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. Ya olacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu yoldan asla dönmeyeceğiz.

Sivas Kongresinin 100’üncü yılı: Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu

BİR ZAMANLAR MİSAK-I MİLLİ’YDİ

Türkiye manda tartışmalarını Sivas’ta kapattı. Kardeşlerim siyaset başkadır, politik çıkar başkadır. Ülkenin ve milletin âli çıkarları başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınıza kendinizi bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrudan milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgide bulabilirsiniz. Misak-ı Milli’nin ne olduğunu bilmeyenler var. Bizim Suriye ile 911 kilometre sınırımız var değil mi? Orası bir zamanlar Misak-ı Milli sınırıydı.

Sivas Kongresinin 100’üncü yılı: Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu

100 YIL ÖNCEKİ GİBİ: TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’ne ev sahipliği yapan, kongre salonu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odanın da bulunduğu Atatürk Kongre Müzesi’nde 100 yıl önceki ruh bugün de yaşatılıyor. Aslına uygun olarak restore edilen Atatürk Kongre Müzesi, yeni teşhir ve tanzimiyle ziyaretçilerine Milli Mücadele atmosferini yansıtıyor. Kongrenin yapıldığı salonda ilk olarak Atatürk'ün oturduğu masa, koltuğu ve konuşma yaptığı kürsü dikkati çekiyor. Atatürk’ün masasının hemen karşısındaki masada ise kâtiplerin bulunduğu masa ve sandalyeler yer alıyor. Kongre salonunda Heyeti Temsiliye üyelerinin oturduğu sandalyeler de ilk günkü halleriyle korunuyor. Kongre salonu ile aynı katta yer alan ve Sivaslıların evlerinden getirdikleri eşyalarla döşediği belirtilen Atatürk'ün kaldığı oda ise ziyaretçileri duygulandırıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı odadaki demir ranzadaki işlemeli yatak örtüsü ve yastık kılıfları ile çeşitli eşya da müzeyi gezenlerin ilgisini çekiyor. Müzenin diğer bölümlerinde Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarının balmumu heykellerinin yanı sıra çok sayıda görselle o günkü ruh diri tutulmaya çalışılıyor. (AA)

‘TESPİH İMAMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

“Kimileri Amerikan mandasına girmenin doğru olacağını düşünüyordu. Sivas Kongresi sürerken bir Amerikan generali beraberindekilerle Sivas’a gelmişti. Bu Amerikalı subay manda fikrine destek olmak için Sivas’ta kulis yapmıştı. Bu görüşme esnasında generalin ısrarlı tutumu Mustafa Kemal’i öyle sinirlendirmiş ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tespih tanelerini alan ve tekrar ipe dizen Gazi Paşa ‘Görüyorsunuz değil mi General, tespih dağıldı ama bu tespihi bir araya getirecek siz değil bu millettir’ diyerek konuyu kapatır. Onun için tespihin imamesi çok önemli. O imame koptuğu zaman tespih dağılır, onun için imameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun iri olsun diri olsun, hep birlikte Türkiye olsun.”

Sivas Kongresinin 100’üncü yılı: Sivas’ta bütün vatan temsil ediliyordu

‘ZARAR VERMEK İSTEYENLERİN SONU HÜSRAN’

SİVAS’ta AK Parti il teşkilatı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın” dedi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var, ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Onun için biz başkalarına değil, kendimize bakacağız, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız.”

MÜZEDE KONGREYİ İZLEDİLER

SİVAS Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen kutlamalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda bakan kutlamalarda yer aldı. Protokol sırasında Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun arasına TBMM Başkanı Şentop oturdu.

İMAMOĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI

Sivas’taki kutlama törenlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. CHP heyetiyle birlikte alana gelen İmamoğlu, protokolde en ön sırada CHP genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Ünal Çeviköz’le beraber oturdu.
Sivas Kongresi’nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önündeki kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve devlet erkânı çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra müzeyi gezdi ve Sivas Kongresi’nin canlandırıldığı tiyatro oyununu izledi. (Mert Gökhan KOÇ / SİVAS)

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