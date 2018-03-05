Sivas jeoparkına kavuşuyor!

Sivas Valiliği tarafından Sivas-İmranlı arasındaki Kızılırmak Havzası'nın jeopark ilan edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sivas Valisi Davut Gül, 2016 yılında başlayan Yukarı Kızılırmak Jeoparkı Projesi’nin, UNESCO ve Avrupa Jeopark Ağına dâhil olması için gerekli adımları attıklarını belirtti.

Vali Gül, bu alanın jeopark sürecinin tamamlanmasıyla burada yaşayan halkın sosyo-ekonomik koşullarında belirgin bir iyileşme sağlamayı amaçladıklarını ve göç veren iller içerisinde bulunan Sivas’ta bu proje sayesinde göç hızını düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca Gül, Ankara-Sivas arasında yapımı süren hızlı trenin de devreye girmesiyle potansiyel jeopark sahasını ziyaret edenlerin sayısının artacağını beklediklerini ve bu vesile ile Sivas özelinde Türkiye’nin dünyada bu konuda öne çıkacağını söyledi.

DÜNYADA 127 JEOPARK BULUNUYOR

Proje fikrinin sahibi ve bilimsel yürütücüsü Doç.Dr. Gülpınar Akbulut Özpay ise doğal ve kültürel mirasın bir arada bulunduğu coğrafî alanlar olarak tanımlanan jeoparkların koruma, sürdürülebilir kalkınma (jeoturizm) ve eğitim olmak üzere üç esasa dayalı olduğunu, bugün Avrupa ve birçok dünya ülkesinde olmak üzere toplam 127 jeopark bulunduğunu, Türkiye‘de sadece Kula jeoparkının dahil olduğunu söyledi. Akbulut Özpay, jeoparkların bulunduğu ülkelerin ekonomisine ve özellikle kırsal alanlarda yaşayan insanlara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Jeopark ilan edilen alanların bilimsel değer taşıması, eğitim sahası olarak yararlanılması, tarihi, kültürel ve sosyal değer oluşturması, jeoturizm potansiyeli ve uluslararası öneme sahip bulunması, nadir, estetik ve manzara güzelliği sunması gerektiğini belirten Akbulut Özpay, Sivas’ın önerilen Yukarı Kızılırmak Jeoparkı’nın bu özelliklerin tamamına sahip olduğunu ve üstelik Türkiye’nin en önemli jips karstı (eriyebilen kayaçlar) sahası olduğunu söyledi.

Akbulut Özpay, sahadaki jipsin geçmiş jeolojik dönemlerde (Oligo-Miyosen) sıcak ve kurak bölgelerde (evaporit havzalarında) suların buharlaşması sonucu çökelen tortullar olduğunu, jeopark sahasında lapya, erime, çökme dolinleri, kör vadi, kanyon vadi, karstik göller, mağaralar, doğal köprü ve polye gibi çok sayıda karstik yer şekillerinin ve oluşumlarının bulunduğunu belirtti.

Ayrıca jips üzerinde gelişen eski yerleşmelerin ve kültürün dikkat çektiğine vurgu yapan Gülpınar Akbulut Özpay, jeoparklar için gerekli adımlardan birinin de eğitim kısmı olduğunu, bunun içinde jeopark kavramı ve önemi, jeoparkı oluşturan doğal ve kültürel değerler ve korunmaları ve sürdürülebilirlik içindeki yeri üzerine ilk defa ülkemizde Sivas ilindeki muhtarların tamamına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini, Sivas ilinde ilk ve ortaöğretimde eğitim öğretim gören öğrencilere konuyla ilgili konferanslar verildiğini ifade etti.

Sivas Valisi Sayın Davut Gül’ün öncülük ettiği ve sahip çıktığı bu projeye Sivas’ta yaşayan herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Akbulut Özpay, bu jeoparkla birlikte insanların doğaya olan farkındalığının artacağını ve ilde turizmin gelişeceğini söyledi.