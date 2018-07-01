Sivas acısı 25. yılında

Sivas Valiliği’nin açıklamasında “Saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında ilgili derneklerden oluşturulan düzenleme kurulunun müracaatına istinaden, ‘2 Temmuz Anma Etkinliği’ yapılacağından Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır” denildi. CHP’den yapılan yazılı açıklamada da CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ile Gamze İlgezdi başkanlığında, Yüksel Mansur Kılıç, Kadim Durmaz, Servet Ünsal, Mustafa Tuncer, Özgür Karabat ve Ulaş Karasu’dan oluşan CHP heyetinin Sivas’ta anma törenine katılacağı belirtildi. Ağbaba, “Biz çok iyi biliyoruz ki Sivas katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez” dedi.