Şivan Perwer’in babası hayatını kaybetti
Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün babası Yunus Aygün 94 yaşında hayatını kaybetti.
Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan babası Yunus Aygün 94 yaşında hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kayalı kırsal Mahallesinde hayatını kaybeden Aygün’ün cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazenin ilçeye bağlı Kayalı kırsal Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
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