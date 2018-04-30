Sitoçi cinayetinin altından Hollanda'da başlayan 30 yıllık kan davası çıktı

Daha önce olayda tetikçi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.S'nin ise cinayette gözcü olduğu ortaya çıktı. S.S'nin bağlantılı olduğu kişilere yönelik teknik ve fiziki takip sürdüren ekipler Beyoğlu bölgesinde faaliyet gösteren Hüseyin Y'nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaştı. Hüseyin Y. grubu, Beyoğlu bölgesinde Yüksel O. grubuyla çatışma halindeydi.



ÜÇ TAKSİ DEĞİŞTİRDİ



İddialara göre, Hüseyin Y'nin babası 30 yıl önce Hollanda'da öldürülmüştü. Bu olayda tetiği de Kemal Serdar Sitoçi çekmişti. Hüseyin Y, 2 yıldır intikam planı yapıyordu. Hüseyin Y, infaz için Beyazıt Ü'yü görevlendirdi. Gözcü olarak da S.S belirlendi. Yapılan kamera çalışmasında Beyazıt Ü'nün cinayetin işlendiği 24 Şubat'ta sabah erken saatlerde Ataköy'e gittiği, giderken de 3 taksi değiştirdiği belirlendi. Üst üste kıyafet giydiği belirlenen Beyazıt Ü, kaçarken de üstündeki kıyafetlerden birini çıkardı.



Hüseyin Y'nin Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı kahvehane tarama olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Grubun cinayet, 4 cinayete teşebbüs, 10 yaralama olayına karıştığı saptandı. Gruba yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 2 tabanca, 1 tüfek, 47 fişek ele geçirildi. Gruba yönelik düzelenen ara operasyonlarda da 9 tabanca ele geçti. Hüseyin Y'nin husumetli olduğu Barış Y.'nin elebaşılığını yaptığı gruba yönelik düzenlenenen operasyonda da 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 1 Kaleşnikof, 7 tabanca, 48 Kaleşnikof mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 1 cinayet, 2 öldürmeye teşebbüs, 10 kasten yaralama, 3 işyeri kurşunlama ve silah ticareti eylemlerine karıştıkları anlaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 42 kişiden 4'ü serbest kalırken 38 kişi adliyeye sevk edildi.



UYUŞTURUCUDAN KAYDI ÇIKMIŞTI



69 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi, Ataköy'de sabah sporu yaparken yanına yaklaşan bir kişi tarafından 7 el ateş edilerek öldürülmüştü. Yapılan araştırmada Sitoçi'nin geçmişte uyuşturucudan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Sitoçi, 1995 yılında Hollanda'da uyuşturucu satışından yakalanmış, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edilmişti. Alman Polisi'nin 1993 yılındaki raporlarında, Sitoçi'nin adı Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan önemli isimler arasında geçiyordu. Türk İnterpolüne 1993 yılında gönderilen mesajda; Kemal Serdar Sitoçi'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in kontrolü altında olduğu bilgisi yer alıyordu. Sitoçi, Afganistan, İran'dan Türkiye'ye sokulan uyuşturucunun Avrupa'ya sevkiyatını organize ediyordu. 2000 yılında, Bahçelievler'de ele geçen 107 kilo eroinle ilgili de Kemal Serdar Sitoçi'nin adı geçmişti.