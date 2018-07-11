Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri neler?

Seyahatte karşılaşılabilecek sağlık sorunları seyahatin zamanı, süresi, gidilen ülkeye göre değişiyor. En sık turist ishali görülse de sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürree, grip de risk oluşturan enfeksiyonlar. Özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya dışındaki bölgelere yapılacak seyahatlerde enfeksiyon riskini göze almak gerekir. Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Amerika en fazla seyahat ilişkili enfeksiyon riski taşıyan bölgeler. Az gelişmiş ülkelerde temiz su ve gıda sağlanması konusunda alt yapı sorunları var. Bu da karşımıza çeşitli enfeksiyon riskleriyle çıkıyor. Hindistan’da sıtma problemi yaygındır. Sıtma, kuluçka süresi ortalama 7 gün olan akut ateşli bir hastalıktır. Semptomlar sıtma – endemik bölgeye gidildikten en erken 7 gün sonra (genellikle 7-30 gün içerisinde) görülmekle beraber, sırma endemik bölgeden ayrıldıktan birkaç ay (nadiren 1 yıla kadar) sonrasında da görülebilir.

Sıtma belirtileri; periyodik olarak yükselen ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve halsizliktir. Sıtma ; Afrika, Orta ve Güney Amerika, Asya (Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu dahil) geniş alanlarda görülmektedir. Her yıl dünya çapında 350-500 milyon sıtma vakası görülmekte ve 1 milyonun üzerinde kişi sıtma nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin yüzde 90’ı Sahra altı Afrika ülkelerinde gerçekleşmektedir.

Sıtma koruyucu ilaç uygulaması, sıtma görülen bölgeye seyahat etmeden önce seyahat sırasında ve seyahat sonrasında olacak şekilde olmalıdır.

KİMLER DİKKATLİ OLMALI?





Seyahatle ilgili riskler açısından;

Bebek, çocuk ve yaşlılar

Hamileler,

Diyabet, kalp, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar

KOAH hastaları

Kanser hastaları

Alerjisi olan kişiler, özel olarak değerlendirilmelidirler.





SITMA HASTALIĞINA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?





Seyahate çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçin

Gidilecek ülkenin sağlık risklerini öğrenin.

Düzenli kullandığınız ilaçları yanınızda bulundurun.

Eksik aşılarınızı seyahat öncesi tamamlayın.

Alerjiniz olan ilaçların listesini yanınızda taşıyın.

Seyahat sağlığı sigortası yaptırın

Hastalık bulaşma ihtimaline karşın kalabalık ve kapalı alanlarda da a az zaman geçirin.

Akut solunum yolları enfeksiyonuna sahip kişiler ile yakın temastan kaçının.

Ellerinizi sık yıkayın veya el antiseptikleri ile ovuşturun.

Ellerinizi sık yıkayın veya el antiseptikleri ile ovuşturun

Kapalı şişelerdeki suları tüketin ya da kaynatarak için.

Dişlerinizi musluk suyuyla değil, kapalı su kullanın.

Pişmemiş, az pişmiş yiyecekleri tüketmeyin.

Açıkta satılan yiyecekleri yemeyin.

Meyve ve sebzelerin kabuklarını soyun.

Yanınızda maske taşıyın.



SITMAYA KARŞI CİBİNLİKLE YATIN





Gün içerisinde ve yatarken sıtmaya karşı aşağıdaki basit önlemleri almanızda da fayda var;

Gece cibinlikle yatın,

Sinek kovucu kullanın

Cildi açık bırakmayacak koyu renk giyinin.

Şapka kullanın

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