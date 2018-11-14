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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.11.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Site görevlisi misafir iş adamını öldürdü... Yargıtay'dan site sakinleri için önemli karar

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Site görevlisi misafir iş adamını öldürdü... Yargıtay'dan site sakinleri için önemli karar

Yargıtay, kapıcının görevli olduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı misafiri bıçaklayarak öldürmesi olayında site sakinlerini de kusurlu buldu. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla; adam çalıştıranın görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlü sayılacak.

İstanbul Kadıköy'de bir sitede meydana gelen olayda, iş adamı A.Ç.B., babasının cenazesinden dolayı taziyeye gelen misafirin aracının park etme mevzusundan dolayı site görevlisi A.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.Y., iş adamı A.Ç.B.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayda hayatını kaybeden iş adamının ailesi, kapıcı A.Y., site yönetimi ve kat malikleri hakkında İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Davacı aile; A.Ç.B.'nin iş adamı kimliği ile bilinen, herkesçe tanınan, gelir seviyesi yüksek bir insan olduğunu belirtti. A.Ç.B.'nin hayatta olduğu dönemdeki gibi, hem hayat standartlarının korunması, hem de tüm masraflarının karşılanması gerektiğini dile getirdi. Davalılardan A.Y., olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürdü. Diğer davalılar site sakinleri ise kapıcı A.Y.'nin gerekli itina gösterilerek gerekli vasıfları taşıdığının tespiti üzerine işe alındığını belirterek suçlamaları reddetti. Mahkeme site sakinleri açısından davayı reddetti.

Davacı ailenin temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; adam çalıştıranın görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Seçeceği yardımcı kişinin göreceği iş için vasıflı, yeterli eğitim görmüş, yeni bilgi, yöntem ve tekniği, özümsemiş ve izlemiş olmasını arayacaktır. Davalının bu en basit tedbirlere başvurmaması objektif özen görevini açıkça kötüye kullandığını kanıtlayan deliller olarak görülmelidir. Davalı, adam çalıştıran sıfatıyla sorumluluktan kurtulabilmesi için, gerekli özeni göstermiş olması halinde de zararın gerçekleşeceğini ispat etmesi icap etmesi gerekecektir. Somut olayda; olayın davalıların kat malikleri olduğu sitede, kat maliklerinin talimatları doğrultusunda hareket eden site görevlisinin, yaptığı iş ile ilgili eylemi nedeniyle dava konusu olayın meydana geldiği ortadadır. Kat maliklerinin, davalı A.Y.'nin işlediği fiil nedeniyle Borçlar Kanunu hükmü gereğince sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşıldığından yazılı gerekçe ile iş bu davalılar açısından davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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