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    MSB şehit listeleri açıldı... Açıldığı gibi kilitlendi

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    21.02.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın (MSB) geçtiğimiz hafta hizmete sunduğu ancak aşırı yoğunluk nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı, “Şehit Tespit Listesi” uygulaması, bugün tekrar hizmete açıldı. Ancak sistem, açıldığı gibi yeniden hizmet veremez hale geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı, 2008’de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.MSB şehit listeleri açıldı... Açıldığı gibi kilitlendi

    Uygulama geçtiğimiz hafta hizmete sunulmuş, yoğun ilgi üzerine MSB’nin mevcut hizmeti çökme noktasına gelince, bir süreliğine durdurulmuştu.

    ASKERE ALMA İŞLEMLERİ DE SÜRÜYOR

    MSB bu sabah, uygulamayı yeniden hizmete açtı. Fakat, vatandaşların yoğun ilgisi devam edince, sistem yeniden taleplere yanıt veremez hale geldi. MSB yetkilileri, uygulamaya talebin yoğun olduğunu, zaman zaman aksamaların yaşanabildiğini belirterek, “MSB'nin sitesi üzerinden birçok hizmet aynı anda sunuluyor. Bu sıralar askere alma işlemleri de yoğunluğa sebep oluyor. Yoğunluk azalınca, sistem normale dönecek” açıklamasını yaptı.

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    Etiketler: MSB , Şehit Tespit Listesi , site , son dakika
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