MSB şehit listeleri açıldı... Açıldığı gibi kilitlendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2008’de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

Uygulama geçtiğimiz hafta hizmete sunulmuş, yoğun ilgi üzerine MSB’nin mevcut hizmeti çökme noktasına gelince, bir süreliğine durdurulmuştu.

ASKERE ALMA İŞLEMLERİ DE SÜRÜYOR

MSB bu sabah, uygulamayı yeniden hizmete açtı. Fakat, vatandaşların yoğun ilgisi devam edince, sistem yeniden taleplere yanıt veremez hale geldi. MSB yetkilileri, uygulamaya talebin yoğun olduğunu, zaman zaman aksamaların yaşanabildiğini belirterek, “MSB'nin sitesi üzerinden birçok hizmet aynı anda sunuluyor. Bu sıralar askere alma işlemleri de yoğunluğa sebep oluyor. Yoğunluk azalınca, sistem normale dönecek” açıklamasını yaptı.

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