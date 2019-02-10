SİT üstü GES iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için düzenlenen cenaze törenine katıldı, Gökay Alemdar’ın tabutuna omuz verdi. Hastanedeki yaralıları da ziyaret eden Erdoğan, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı: “Yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var.”
Daire gerekçeli kararında dava konusu kararın 658 sayılı ilke kararına aykırı olduğunu da belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 29 Aralık 2016’da 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına güneş enerjisi panellerinin (GES) kurulmasının önünü açan bir karar alındı. 18 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar höyük, tümülüs ve bakanlıkça düzenlenmiş ziyarete açık ve bilimsel kazı yapılan sit alanları dışında 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına belirli kurallar çerçevesinde müze denetiminde güneş enerjisi santrallerinin kurulmasının önünü açtı.
ZARAR VERECEK
Ekoloji Kolektifi Derneği, TMMOB Mimarlar Odası ile Arkeologlar Derneği tarafından kararın iptali istemiyle Danıştay 14. Dairesi’nde dava açıldı. 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanları üzerinde GES kurulmasının alandaki arkeolojik kalıntılara zarar verileceği savunulan dava dilekçesinde, kararın 658 Sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma koşullarına aykırı olduğu belirtildi. Mahkeme, 19 Aralık 2018’de 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına GES kurulmasının önünü açan kararı oy çokluğu iptal etti.
658’E DE AYKIRI
Mahkeme gerekçeli kararında, müze denetiminde bile 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında herhangi bir tahribata yol açmadan GES kurulamayacağını belirtti. Ayrıca 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında mutlak yapılaşma yasağı olduğu belirtilen kararda, “Dava konusu ilke kararı 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrallerı kurulmasına izin vermesi sebebiyle, ana ilkeleri belirleyen 658 sayılı ilke kararına da uygunluk bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.
GÖREVLİLER GÖREVE
Yargının arkeolojik alanları koruma yönünde önemli bir karar aldığının belirtildiği Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Kurulların koruma hukuku ve ilkelerine uygun kararlar alması gerektiğini bu yargı kararıyla bir kez daha hatırlatıyor, koruma ilkelerine aykırı uygulamalara karşı Koruma Kurullarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
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