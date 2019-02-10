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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

SİT üstü GES iptal

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
SİT üstü GES iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için düzenlenen cenaze törenine katıldı, Gökay Alemdar’ın tabutuna omuz verdi. Hastanedeki yaralıları da ziyaret eden Erdoğan, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı: “Yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var.”

Daire gerekçeli kararında dava konusu kararın 658 sayılı ilke kararına aykırı olduğunu da belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 29 Aralık 2016’da 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına güneş enerjisi panellerinin (GES) kurulmasının önünü açan bir karar alındı. 18 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar höyük, tümülüs ve bakanlıkça düzenlenmiş ziyarete açık ve bilimsel kazı yapılan sit alanları dışında 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına belirli kurallar çerçevesinde müze denetiminde güneş enerjisi santrallerinin kurulmasının önünü açtı.

ZARAR VERECEK

Ekoloji Kolektifi Derneği, TMMOB Mimarlar Odası ile Arkeologlar Derneği tarafından kararın iptali istemiyle Danıştay 14. Dairesi’nde dava açıldı.  1. ve 2. derece arkeolojik sit alanları üzerinde GES kurulmasının alandaki arkeolojik kalıntılara zarar verileceği savunulan dava dilekçesinde, kararın 658 Sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma koşullarına aykırı olduğu belirtildi. Mahkeme, 19 Aralık 2018’de 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına GES kurulmasının önünü açan kararı oy çokluğu iptal etti.

658’E DE AYKIRI

Mahkeme gerekçeli kararında, müze denetiminde bile 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında herhangi bir tahribata yol açmadan GES kurulamayacağını belirtti. Ayrıca 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında mutlak yapılaşma yasağı olduğu belirtilen kararda, “Dava konusu ilke kararı 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrallerı kurulmasına izin vermesi sebebiyle, ana ilkeleri belirleyen 658 sayılı ilke kararına da uygunluk bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

GÖREVLİLER GÖREVE

Yargının arkeolojik alanları koruma yönünde önemli bir karar aldığının belirtildiği Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Kurulların koruma hukuku ve ilkelerine uygun kararlar alması gerektiğini bu yargı kararıyla bir kez daha hatırlatıyor, koruma ilkelerine aykırı uygulamalara karşı Koruma Kurullarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

 

 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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