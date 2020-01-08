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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Sit alanında şok! Muhtarın yaptığı ortaya çıktı herkes şaşkına döndü…

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Sit alanında şok! Muhtarın yaptığı ortaya çıktı herkes şaşkına döndü…

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban hakkında, sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz kum aldığı gerekçesiyle savcılıkça soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açılan Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban ‘Oradan 9 kamyon kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım’ dedi.

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  • Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
  • Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
  • Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
  • Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etti.

Kumun alındığı bölgede çukur alanlar oluşurken bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Balaban savcılığa giderek ifade verdi.

SİT ALANINDAN 9 KAMYON KUM ALMIŞLAR

Köy Muhtarı Ali Balaban, gazetecilere, eski belediye binasını köye otel olarak kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, inşaat kapsamında kuma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İhtiyaçları olan kumu koydan aldıklarını belirten Balaban, "Oradan 9 kamyon kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de 'aldığınız kumu yerine götürün' diyen de olmadı." dedi.

Balaban, kumu tadilat için aldıklarını, kimseye para karşılığı satmadıklarını ifade etti.

Köylerine başka yerden kum getirmenin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Balaban, "Kum bize Edirne’den geldiği için ve bu restorasyonu muhtarlığın imkanlarıyla yaptığımız için ödeme yapmamamız gerekiyordu. Bütçemiz de buna yetersizdi. Beş yıldır atıl durumda duran belediye binamızı, muhtarlığımıza gelir olsun diye otel yapmaya karar verdik ve inşaata başladık. O yüzden bu kumu ihtiyaç olduğu için aldık" diye konuştu.

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