Sistit hastalığı nedir? Sistit enfeksiyonu neden olur?
Sistit, genellikle kadınlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sık sık idrara çıkma, sıkışma hissi gibi şikayetler, Sistit için belirleyici bir unsurdur. Peki, Sistit hastalığı için tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre detaylı bilgiler
Sistit esas olarak mesane olmak üzere alt üriner sistemin infeksiyonudur.. Sistit kadınları erkeklerden daha sık etkiler. İnfeksiyonun yayılım yolu periüretral/vaginal veya fekal floradan yukarı doğru çıkıştır.
Renal, toplayıcı sistem ya da mesanede bakteri varlığı ile piyüri ve klinik semptomların eşlik ettiği üriner sistem infeksiyonları en sık görülen bakteriyel infeksiyonlardır. İdrar yolu infeksiyonlarında en sık (%50-90) izole edilen bakteri Escherichia coli’dir. Diğer sık rastlanan etkenler Klebsiella spp., Proteus spp, Staphilocossus spp.‘dir. Bakteriler üriner sisteme hematojen, lenfatik veya asendan yolla ulaşırlar.
Üriner sistem infeksiyonları: Akut nonkomplike sistit, akut nonkomplike pyelofefrit, komplike üriner sistem infeksiyonu, erkeklerde üriner sistem infeksiyonu , asemptomatik bakteriüri ve rekürren üriner sistem infeksiyonları olarak beşe ayrılmıştır. Akut nonkomplike sistit en sık rastlanan klinik formdur.
Şikayetleri: Sistitte dizüri , sık idrara çıkma, sıkışma hissi, suprapubik hassasiyet gibi şikayetler görülebilir.
Bulguları: Bu hastaların yaklaşık %70’inde infeksiyon, mesane ve üretra mukozası üst tabakaları ile sınırlıdır. Yedi günden uzun süren semptomları olan veya yakında geçirilmiş bir üriner sistem infeksiyonu öyküsü olan ve sosyoekonomik düzeyi düşük hastalarda pyelonefrit riski yüksektir.
Tanısı için neler yapılmalıdır:
Sistit tanısında hastanın klinik belirti ve bulguları, idrar yolunun bakteriyel invazyonuna karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt, idrarda pyüri varlığı ve idrar kültüründe bakteriüri saptanması önemlidir.
Tedavisi için neler yapılmalıdır:
Basit sistitlerde üç gün tedavi, hasta diyabetik ise, semptomların süresi yedi günden uzunsa, yakın geçmişte üriner sistem infeksiyonu varsa, hasta 65 yaş üzerinde ise veya hasta gebe ise yedi gün tedavi verilir. Yılda üç kez veya daha fazla alt idrar yolu infeksiyonu geçiren kadınlarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır.
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