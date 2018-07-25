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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

Sistit hastalığı nedir? Sistit enfeksiyonu neden olur?

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Sistit hastalığı nedir? Sistit enfeksiyonu neden olur?

Sistit, genellikle kadınlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sık sık idrara çıkma, sıkışma hissi gibi şikayetler, Sistit için belirleyici bir unsurdur. Peki, Sistit hastalığı için tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre detaylı bilgiler

Sistit esas olarak mesane olmak üzere alt üriner sistemin infeksiyonudur.. Sistit kadınları erkeklerden daha sık etkiler. İnfeksiyonun yayılım yolu periüretral/vaginal  veya fekal floradan yukarı doğru çıkıştır.

Renal, toplayıcı sistem ya da mesanede bakteri varlığı ile piyüri ve klinik semptomların eşlik ettiği üriner sistem infeksiyonları en sık görülen bakteriyel  infeksiyonlardır. İdrar yolu infeksiyonlarında en sık (%50-90) izole edilen bakteri  Escherichia coli’dir. Diğer sık rastlanan etkenler Klebsiella spp., Proteus spp, Staphilocossus spp.‘dir.  Bakteriler üriner sisteme hematojen, lenfatik veya asendan yolla ulaşırlar.

Üriner sistem infeksiyonları:  Akut nonkomplike sistit, akut nonkomplike pyelofefrit, komplike üriner sistem infeksiyonu, erkeklerde üriner sistem infeksiyonu , asemptomatik  bakteriüri ve rekürren üriner sistem infeksiyonları olarak beşe ayrılmıştır. Akut nonkomplike sistit  en sık rastlanan klinik formdur.

Şikayetleri: Sistitte dizüri , sık idrara çıkma, sıkışma hissi, suprapubik hassasiyet gibi şikayetler  görülebilir. 

Bulguları: Bu hastaların yaklaşık  %70’inde infeksiyon, mesane ve üretra mukozası üst  tabakaları ile sınırlıdır.  Yedi günden uzun süren semptomları  olan veya yakında geçirilmiş bir üriner sistem infeksiyonu öyküsü olan ve sosyoekonomik düzeyi düşük hastalarda pyelonefrit riski yüksektir.

Tanısı için neler yapılmalıdır:

Sistit tanısında hastanın klinik belirti ve bulguları, idrar yolunun  bakteriyel invazyonuna karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt, idrarda pyüri varlığı ve  idrar kültüründe bakteriüri saptanması önemlidir.

Tedavisi için neler yapılmalıdır:

Basit sistitlerde üç gün tedavi, hasta diyabetik ise, semptomların süresi yedi günden uzunsa, yakın geçmişte üriner sistem infeksiyonu varsa, hasta 65 yaş üzerinde ise veya hasta gebe ise yedi gün tedavi  verilir. Yılda üç kez veya daha fazla alt idrar yolu infeksiyonu geçiren kadınlarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır.

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