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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN (İHA)
09.02.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Sisten dolayı tırlar çarpıştı, muz kutuları yola saçıldı

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Sisten dolayı tırlar çarpıştı, muz kutuları yola saçıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun sisten dolayı 2 tırın çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada muz kutuları yola saçıldı.

Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KC 602 plakalı tır, Mersin'den yüklediği muzları İran’a götürürken Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Naci Ü. yönetimindeki 33 CVC 22 plakalı tıra çarptı. Kazada Naci Ü. yaralanırken tırdaki muzlar ise yola savruldu.

Kaza sonrası bölgeye gelen Çaldıran Belediye İtfaiye ekipleri, karayolları ekipleri ile diğer tır sürücüleri, Naci Ü.'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası, jandarma olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir alırken, yola saçılan muz kutuları da başka bir tıra yüklenmeye başlandı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sisten dolayı tırlar çarpıştı, muz kutuları yola saçıldı


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