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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)
17.05.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Sisteme girdi, ezanı erken okudu, vatandaşlar orucu erken açtı: 'Kimdi bilmiyoruz'

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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ensar Camisi'nden kimliği belirsiz bir kişinin merkezi sisteme girip ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle birçok kişi orucunu erken açtı. Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, diğer camilerde böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Görevli arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş. Nereden girdi, kimdi bilmiyoruz? Diğer camilerimizde bu ses yok" dedi.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ensar Camisi’nden dün akşam iftar saati 19.46'dan 10 dakika önce ezan okunmaya başlandı. Durumu fark eden görevliler merkezi sistemi kapatarak ezanı yarıda kesti. Erken ezan sesi üzerine orucunu açanlar, ikinci ezanın okunmasıyla şaşkına döndü.

'ORUCU BOZDUK'

Mahalle sakini Köksal Arayan, erken okunan ezanla orucunu açtığını belirterek, “Kul olarak insan hatasız olmaz. Orucumuzu erken okunan ezanla biz de bozduk. Fakat bunu kasıtlı olarak yapmadık. Bilmeyerek ezanla yaptık. Sonucu Allah biliyor. Allah neye karar verirse o kadirdir. Bunu kim yapar, niye yapar?” diye konuştu.

Sait Biber ise, “Ezanı biz duyduk fakat daha erken olduğunu anladık. Zaten ezan da yarı da kesildi. Biz durumu fark ettiğimiz için orucumuzu açmadık" diye konuştu.

'1 GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ MECBUR'

Yörede oturan Osman Türkmen, "Eşime 'ezan okundu' dedim. Hemen yemeği yedim ben. İnandım 'ezan okundu' diye orucumu açtım. İkinci ezanla şaşkına döndük. Söylenenlere göre 1 gün oruç tutacağız mecbur" dedi.

'SİSTEM KAZASI OLMUŞ'

Öte yandan Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, merkezi sisteme birinin girerek ezanı erken okumaya çalıştığını, görevlilerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Yaşanan durumla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Düzgüney, "Caminin sistemine özel olarak bir ses giriyor ve ezan okuyor. Caminin görevlisi, profesyonel olarak ezan okuyan bir kişi bile olmadığını söylüyor. Ezanın baş kısmını okuduğu sırada arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş. Nereden girdi, kimdi bilmiyoruz? Diğer camilerimizde bu ses yok" dedi.

Cami görevlileri ise, olayı araştırdıklarını belirterek camide ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını söyledi.

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