'Sistem tartışmasının hiçbir yararı olmayacak'

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

DEĞİŞEN REJİM DEĞİLDİR

“Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz’da belli olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı. Barajın yüzde 50 artı 1’e çıkması müstesna bir uzlaşmayı sağlamıştır. Değişen rejim değildir. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın hiçbir yararı olmayacaktır. CHP Genel Başkanı ‘Tarafsızlık referandumuna hazırız’ diyor. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? 16 Nisan’da Türk milleti iradesini göstermedi mi? Daha neyin tarafsızlığından, neyin referandumundan bahsediliyor? AK Partili bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır, ne var ki bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yaşaması için bizden fedakârlık isteniyorsa mutlaka yapacağız.

23 Haziran seçimlerinden hemen sonra siyaset borsası hareketlenmiş, ismi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Bir dönem Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış isimler birden bire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişki olarak karşımızdadır. Ülkemizi dipsiz uçurumların kıyısına kadar sürükleyip stratejik derinlikte boğulmasının atmosferini hazırlayanların farklı zeminlerde ortaya çıkmaları yalnızca yeni bir hale duyulan arzuyla açıklanamaz. Niyet sahipleri görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır.

SİYASET MEZARLIĞINA YENİSİ

Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır. Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya’da olanlarla yolumuz kesişmez. Hele hele İmralı canisi ve örgütüyle MHP’yi kağıt üstünde bile yan yana getirenler derin bir şerefsizlik çukuruna düşen soysuzlardır. Bizim alnımız aktır. Seçimsiz geçecek dört yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziran’la birlikte 2023’e kadar kapanmıştır.”

ERDOĞAN’IN DURUŞU TAKDİRE ŞAYANDIR

Osaka’da bilhassa S-400 hakkında Cumhurbaşkanı’nın tavizsiz duruşu takdire şayandır. Trump’ın anlayışlı yaklaşımı iki ülke arasında gerilen ilişkilerin yumuşamasına neden olabilecektir. Erdoğan’ın, ABD Başkanı’nın yaptırımlar konusuna açıklık getirdiğini söylemesi, böyle bir şeyin olmayacağını duyurması çok olumludur. Trump’ın S-400 konusunun karmaşık olduğunu söylemesine rağmen Türkiye’ye adil davranılmadığını vurgulaması yerindedir, hakkımızın teslimidir. Bize göre ABD Başkanı’nın tutumu umut verici olsa da temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Çünkü bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bir gerçektir.