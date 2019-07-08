Sistem revizyonunda üç yöntem
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama aksaklıklarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuracaklarını dile getirdiği komisyon, sorunları saptamak için ‘üç yönteme’ başvuracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyon, öncelikle MHP’nin görüşlerini alacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) ilişkin aksaklıkların giderilmesi için yapılacak revizyonlarla ilgili olarak, AK Parti kurmayları, kamuoyunun bu sistemle ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini almak için bu başlıkta bir araştırma yapılması gerektiğini dile getirdiler. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın bu sisteme ilişkin algısı ve sorun gördüğü uygulama başlıkları, geniş çaplı araştırmayla ortaya çıkarılacak.
Bunun dışında sistemin hazırlanması aşamasında görev alan AK Parti kurmayları, hukukçular, STK temsilcileri, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerine başvurulacak. Çalışmanın üçüncü ayağını ise uygulamadan kaynaklanan sorunları saptamak olacak. Bunun için de bakanlıklar başta olmak üzere, devlet kurumlarının yöneticileri ve bürokrasinin görüşlerine başvurulacak.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
AK Parti kurmayları sistemin daha da işlerlik kazanması için ‘atanan bakanların seçimi’, ‘cumhurbaşkanlığı-parti ilişkileri’, ‘Meclis’in daha etkin hale getirilmesi’, ‘denge ve denetim sağlanması’, ‘yetki ve sınırlarının daha iyi tarif edilmesi’ gibi konularda görüşler dile getiriyorlar. Oluşturulacak komisyonun bu başlıklardan yola çıkarak rapor hazırlaması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması bekleniyor.
TASARRUFLARIM OLACAK
Partide bu çalışma kadar önemle beklenen başka bir başlığı ise parti yönetimi ve kabinede yapılacak değişiklik oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna yansıyan son MYK toplantısındaki değerlendirmelerine bir yenisi eklendi. AK Parti kulislerinde Erdoğan’ın bu toplantıda, “Bazı tasarruflarımız olacak, buna herkesin saygı duymasını ve alacağımız kararlara herkesin uymasını bekliyorum” dediği öğrenildi. Bu sözler, AK Parti’de genel merkez yönetiminin yanı sıra bazı il teşkilatlarında değişiklik olacağı yönünde yorumlandı.
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