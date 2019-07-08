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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS HABER - Nuray BABACAN - ANKARA
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sistem revizyonunda üç yöntem

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
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Sistem revizyonunda üç yöntem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama aksaklıklarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuracaklarını dile getirdiği komisyon, sorunları saptamak için ‘üç yönteme’ başvuracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyon, öncelikle MHP’nin görüşlerini alacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) ilişkin aksaklıkların giderilmesi için yapılacak revizyonlarla ilgili olarak, AK Parti kurmayları, kamuoyunun bu sistemle ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini almak için bu başlıkta bir araştırma yapılması gerektiğini dile getirdiler. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın bu sisteme ilişkin algısı ve sorun gördüğü uygulama başlıkları, geniş çaplı araştırmayla ortaya çıkarılacak.

Bunun dışında sistemin hazırlanması aşamasında görev alan AK Parti kurmayları, hukukçular, STK temsilcileri, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerine başvurulacak. Çalışmanın üçüncü ayağını ise uygulamadan kaynaklanan sorunları saptamak olacak. Bunun için de bakanlıklar başta olmak üzere, devlet kurumlarının yöneticileri ve bürokrasinin görüşlerine başvurulacak.

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

AK Parti kurmayları sistemin daha da işlerlik kazanması için ‘atanan bakanların seçimi’, ‘cumhurbaşkanlığı-parti ilişkileri’, ‘Meclis’in daha etkin hale getirilmesi’, ‘denge ve denetim sağlanması’, ‘yetki ve sınırlarının daha iyi tarif edilmesi’ gibi konularda görüşler dile getiriyorlar. Oluşturulacak komisyonun bu başlıklardan yola çıkarak rapor hazırlaması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması bekleniyor.

TASARRUFLARIM OLACAK

Partide bu çalışma kadar önemle beklenen başka bir başlığı ise parti yönetimi ve kabinede yapılacak değişiklik oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna yansıyan son MYK toplantısındaki değerlendirmelerine bir yenisi eklendi. AK Parti kulislerinde Erdoğan’ın bu toplantıda, “Bazı tasarruflarımız olacak, buna herkesin saygı duymasını ve alacağımız kararlara herkesin uymasını bekliyorum” dediği öğrenildi. Bu sözler, AK Parti’de genel merkez yönetiminin yanı sıra bazı il teşkilatlarında değişiklik olacağı yönünde yorumlandı.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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