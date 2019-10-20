Sis'tanbul
İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi ama Boğaz’da görsel bir şölen oluştu.
Sabah saatlerindeki sis özellikle İstanbul Boğazı ve Haliç’te etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Denizlerde ise görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Haliç kıyılarında balıkçılar sise aldırış etmeden oltalarını denize bıraktı. Ortaköy’de ise sis bulutları arasında neredeyse kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Turistler sisten kaybolan köprü ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Sisin etkisi öğle saatlerine doğru azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sis ve pusun etkili olması beklenirken, birçok bölgede sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.
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