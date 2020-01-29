Sismik izolatör olarak bilinen deprem izolatör uygulaması sarsıntıyı en aza indirgiyor!

Deprem izolatörünün amacı, binanın taşıyıcı sistemine etki eden deprem kuvvetlerinin azaltılmasıdır. Bu amaçla, izolatör ile yalıtılmış̧ binanın doğal titreşim periyodunun uzatılması ve/veya enerji tüketme kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. İzolatör, depreme dayanıklı bina oluşturulmasında ön plana çıkan teknolojiler arasında yer almaya başladı. Yapıların zemin üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılmasında büyük önem arz eden izolatör, deprem esnasında şiddeti minimize ederek taşıyıcı kolonlar üzerindeki yükü en aza indirmektedir. Peki, deprem izolatörü nasıl çalışıyor? İşte, deprem izolatörü hakkında merak edilen bazı bilgiler

DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR?

Deprem izolatörü, depreme dayanıklı bina üretiminde kullanılan özelliklerden birisidir. Depremin ortaya çıkarmış olduğu enerji ve dalgalardan etkilenmemesi için kullanılan izolatör, deprem etkilerini minimize ediyor. Gelen deprem kuvvetlerinde binanın hareket etmesi izolatör kontrolü ile yapılıyor. İşte, izolatör hakkında bilinmesi gereken genel hatlar

İzolatörler yapıda uygun görülen kata, kolonların ve betonarme perdelerin altlarına yerleştirilerek, yapının zemin ile olan direkt etkileşiminin önüne geçiliyor. Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen bu izolatörler, deprem anında çok yumuşak ama büyük salınımlar yaparak deprem enerjisini sönümlüyor ve böylece depremin yıkıcı etkisi üstteki taşıyıcı sistem elemanlarını etkilemiyor.