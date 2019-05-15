Şişli'de taksiye çarpan otobüsteki yolcu yaralandı
İstanbul Şişli'de Özel Halk Otobüsü önünde yolcu almak için duran taksiye çarptı. Otobüste bulunan bir yolcu yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Taksim yönünde ilerleyen Özel Halk Otobüsü önünde yolcu almak için duran taksiye arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle otobüs içinde savrulan yolculardan Meliha Erdoğan yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazanın olduğu yerde bulunan özel bir polikliniğin sağlık çalışanları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs içindeki yaralıya boyunluk takarak ambulansa aldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında otobüste bulunan Meliha Erdoğan'ın arkadaşı "Otobüsteydik. Çarpmanın etkisiyle arkadaşım fırladı, göğsünü vurdu" dedi.
Otobüsün çarptığı taksinin sürücüsü de "Yolcu el kaldırdı. Ben sağda durdum, arkamda araç yoktu. Yolcuyla konuşuyordum birden vurdu. Beni 3-4 metre ileri attı" diye konuştu.
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