Şişli'de şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ne bırakılan bir paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine araç trafiğini tek şeritten sağladı.
Özel kıyafetli bomba imha uzmanının incelemesinin ardından fünyeyle patlatılan pakette alüminyum folyo ve koli bandıyla sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi.
Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede araç trafiği normale döndü.