ÅžiÅŸli'de sanal kumarhaneye baskÄ±n!

ÅžiÅŸli AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kiralanan bir adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. YapÄ±lan baskÄ±nda polis ekipleri sanal kumarhane ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Polis ekipleri adreste F.Ã–. ile kumar oynamaya gelen C.N. ve A.K. isimli kadÄ±nlar yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YapÄ±lan aramalarda 13 monitÃ¶r, 11 harddisk, 9 bilgisayar kasasÄ± ve hesap defteri ele geÃ§irildi.

KAPIDAKÄ° MÃœHRÃœ SÃ–KEREK FAALÄ°YETE DEVAM ETMÄ°Åž

Polis ekiplerinin sanal kumarhaneye yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶nce baskÄ±n dÃ¼zenleyerek mÃ¼hÃ¼rlediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Home ofisi kiralayan F.Ã–.'nÃ¼n bir sÃ¼re Ã¶nce kapÄ±daki mÃ¼hrÃ¼ sÃ¶kerek yeniden kumar oynatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. F.Ã–. hakkÄ±nda ise 'Kumar oynatmaya yer ve imkan saÄŸlamak' ve 'MÃ¼hÃ¼r bozma' suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±larak adliyeye sevk etti. Ã–te yandan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden C.N. ve A.K. hakkÄ±nda kumar oynamak suÃ§undan kabahatler kanununa gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±larak para cezasÄ± verildi.

ÅžiÅŸli AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kullanÄ±lan adrese yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±n polis kameralarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Polis ekiplerinin iÃ§eriye girmesi ve arama yapmasÄ± saniye saniye kaydedildi.

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