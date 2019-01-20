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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe verdi

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Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe verdi

İstanbul Şişli'de bir parkta uyuşturucu madde verilerek tecavüz edildiği iddia edilen evsiz kadının kıyafetleri yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay, saat 08.45 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir erkek, park içerisinde evsiz bir kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz etti. Daha sonra kadına tecavüz eden erkek, kadının eşyalarını park içerisinde yakarak kayıplara karıştı. Sabah yürüyüş için parka gelen vatandaşlar baygın halde yatan kadını fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe verdi İstanbul Şişli'de bir parkta uyuşturucu madde verilerek tecavüz edildiği iddia edilen evsiz kadının kıyafetleri yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yakılan eşyalarının olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise baygın kadını ayıltmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kendine gelen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Bu kadının kıyafetlerini soyup yakmışlar"

Kadının baygın halde parkta yattığını belirten görgü tanığı Nurten Sönmez, “İki kişi park içerisinde duruyorlardı. Biri karşısındaydı adamın. Kadın şortluydu. Park biraz kalabalıklaşınca adam kadına tekme vurdu. Sonra parktan çıktı gitti. İki kişi de aşağıda oturuyordu. Sanırım şimdi orada ayakkabı yanmış, eşyalar yanmış. Bu kadının kıyafetlerini soyup yakmışlar. Biz nasıl gelip burada yürüyeceğiz. Biz şikayetçiyiz. Burası temizlensin” diye konuştu.

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