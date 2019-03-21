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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) 
21.03.2019 - 06:06, Son Güncelleme:

Şişli'de panik anları! Yangında balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Şişli'de panik anları! Yangında balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İSTANBUL Şişli'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti. 

Mahmet Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

 İTFAİYE EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

İkinci katta başlayan yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri binaya girerek müdahale etti. Yangın çıkan dairenin kapısı uzun uğraşlar sonucu kırılabildi.

 'KAPIYI AÇIN' SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ

Binanın 3. katında oturan ev sahibi, Halil Şahin'in 'Kapıyı Açın' diye bağırması dikkat çekti. Şahin, uzun süre balkonda mahsur kalan iki kadına evin içerisine girerek dairenin kapısını açmalarını için bağırdı. 

İTFAİYE EKİPLERİ MASKE TAKARAK KURTARDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Balkonda mahsur kalan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın ise, yüzlerine takılan maske ile aşağı indirildi. Dumandan etkilenen Halil Şahin ve iki kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. 

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